daCat (DACAT) טוקנומיקה
daCat (DACAT) מידע
In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community.
daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. Each token bore the image of daCat, striking a pose with his signature funky flair.
As daCat Token began to circulate, it brought a new wave of fun and funkiness to the world of cryptocurrency. It wasn't just a token; it was a reminder that in the world of digital currencies, there's always room for a little laughter and a lot of funk. And at the center of it all was daCat, the funky and funny feline, pawing his way into the hearts of crypto enthusiasts everywhere.
daCat (DACAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור daCat (DACAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
daCat (DACAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של daCat (DACAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DACAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DACATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DACATטוקניומיקה, חקרו אתDACATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
DACAT חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן DACAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DACAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.