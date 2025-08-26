Daboo (DABOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00054733 גבוה 24 שעות $ 0.0006267 שיא כל הזמנים $ 0.00217015 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002728 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.33% שינוי מחיר (7D) +0.89%

Daboo (DABOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00054733. במהלך 24 השעות האחרונות, DABOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00054733 לבין שיא של $ 0.0006267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DABOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00217015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002728.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DABOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daboo (DABOO) מידע שוק

שווי שוק $ 535.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 535.52K אספקת מחזור 978.42M אספקה כוללת 978,423,623.43

שווי השוק הנוכחי של Daboo הוא $ 535.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DABOO הוא 978.42M, עם היצע כולל של 978423623.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 535.52K.