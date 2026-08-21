Cypher מחיר היום

מחיר Cypher (CYPH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0025582, עם שינוי של 3.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYPH ל USD הוא $ 0.0025582 לכל CYPH.

Cypher כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 312,759, עם היצע במחזור של 122.20M CYPH. ב‑24 השעות האחרונות, CYPH סחר בין $ 0.00244283 (נמוך) ל $ 0.0025644 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0302985, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00208998.

ביצועים לטווח קצר, CYPH נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו +17.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.71K.

Cypher (CYPH) מידע שוק

שווי שוק $ 312.76K$ 312.76K $ 312.76K נפח (24 שעות) $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M אספקת מחזור 122.20M 122.20M 122.20M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cypher הוא $ 312.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.71K. ההיצע במחזור של CYPH הוא 122.20M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.56M.