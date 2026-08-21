Custos מחיר היום

מחיר Custos (CUSTOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CUSTOS ל USD הוא $ 0 לכל CUSTOS.

Custos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,741, עם היצע במחזור של 100.00B CUSTOS. ב‑24 השעות האחרונות, CUSTOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CUSTOS נע ב +1.92% בשעה האחרונה ו +25.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Custos (CUSTOS) מידע שוק

שווי שוק $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Custos הוא $ 23.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSTOS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.74K.