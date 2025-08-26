Curly (CURLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00144247$ 0.00144247 $ 0.00144247 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001479$ 0.00001479 $ 0.00001479 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.91% שינוי מחיר (7D) +8.91%

Curly (CURLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001766. במהלך 24 השעות האחרונות, CURLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CURLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00144247, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001479.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CURLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curly (CURLY) מידע שוק

שווי שוק $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K אספקת מחזור 988.84M 988.84M 988.84M אספקה כוללת 988,843,497.927419 988,843,497.927419 988,843,497.927419

שווי השוק הנוכחי של Curly הוא $ 17.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CURLY הוא 988.84M, עם היצע כולל של 988843497.927419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.46K.