Curly סֵמֶל

Curly מחיר (CURLY)

לא רשום

1 CURLY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Curly (CURLY) טבלת מחירים חיה
Curly (CURLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00144247
$ 0.00144247$ 0.00144247

$ 0.00001479
$ 0.00001479$ 0.00001479

--

--

+8.91%

+8.91%

Curly (CURLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001766. במהלך 24 השעות האחרונות, CURLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CURLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00144247, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001479.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CURLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curly (CURLY) מידע שוק

$ 17.46K
$ 17.46K$ 17.46K

--
----

$ 17.46K
$ 17.46K$ 17.46K

988.84M
988.84M 988.84M

988,843,497.927419
988,843,497.927419 988,843,497.927419

שווי השוק הנוכחי של Curly הוא $ 17.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CURLY הוא 988.84M, עם היצע כולל של 988843497.927419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.46K.

Curly (CURLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Curlyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCurly ל USDהיה . $ -0.0000035590.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCurly ל USDהיה $ +0.0000012916.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Curlyל USDהיה $ -0.00001379641691646324.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000035590-20.15%
60 ימים$ +0.0000012916+7.31%
90 ימים$ -0.00001379641691646324-43.85%

מה זהCurly (CURLY)

Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain

Curlyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Curly (CURLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Curly (CURLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Curly.

בדוק את Curly תחזית המחיר עכשיו‏!

CURLY למטבעות מקומיים

Curly (CURLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Curly (CURLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CURLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Curly (CURLY)

כמה שווה Curly (CURLY) היום?
החי CURLYהמחיר ב USD הוא 0.00001766 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CURLY ל USD?
המחיר הנוכחי של CURLY ל USD הוא $ 0.00001766. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Curly?
שווי השוק של CURLY הוא $ 17.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CURLY?
ההיצע במחזור של CURLY הוא 988.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CURLY?
‏‏CURLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00144247 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CURLY?
CURLY ‏‏רשם מחירATL של 0.00001479 USD.
מהו נפח המסחר של CURLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CURLY הוא -- USD.
האם CURLY יעלה השנה?
CURLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CURLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Curly (CURLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

