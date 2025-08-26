Cults (CULTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00253382$ 0.00253382 $ 0.00253382 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.03% שינוי מחיר (1D) -1.07% שינוי מחיר (7D) -15.60% שינוי מחיר (7D) -15.60%

Cults (CULTS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CULTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CULTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00253382, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CULTS השתנה ב +5.03% במהלך השעה האחרונה, -1.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cults (CULTS) מידע שוק

שווי שוק $ 176.14K$ 176.14K $ 176.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 176.14K$ 176.14K $ 176.14K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,945,359.9197508 999,945,359.9197508 999,945,359.9197508

שווי השוק הנוכחי של Cults הוא $ 176.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CULTS הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999945359.9197508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 176.14K.