CryptoZoon (ZOON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00101639 $ 0.00101639 $ 0.00101639 24 שעות נמוך $ 0.00107859 $ 0.00107859 $ 0.00107859 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00101639$ 0.00101639 $ 0.00101639 גבוה 24 שעות $ 0.00107859$ 0.00107859 $ 0.00107859 שיא כל הזמנים $ 0.089014$ 0.089014 $ 0.089014 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -4.96% שינוי מחיר (7D) -1.39% שינוי מחיר (7D) -1.39%

CryptoZoon (ZOON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00101982. במהלך 24 השעות האחרונות, ZOON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101639 לבין שיא של $ 0.00107859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZOONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.089014, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZOON השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -4.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoZoon (ZOON) מידע שוק

שווי שוק $ 832.86K$ 832.86K $ 832.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 816.64M 816.64M 816.64M אספקה כוללת 995,870,194.4562505 995,870,194.4562505 995,870,194.4562505

שווי השוק הנוכחי של CryptoZoon הוא $ 832.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOON הוא 816.64M, עם היצע כולל של 995870194.4562505. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.