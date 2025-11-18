CryptoPeso מחיר היום

מחיר CryptoPeso (CRP) בזמן אמת היום הוא $ 0.057194, עם שינוי של 4.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRP ל USD הוא $ 0.057194 לכל CRP.

CryptoPeso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,317,381, עם היצע במחזור של 23.00M CRP. ב‑24 השעות האחרונות, CRP סחר בין $ 0.054994 (נמוך) ל $ 0.06028 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.110133, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.054994.

ביצועים לטווח קצר, CRP נע ב +1.80% בשעה האחרונה ו -16.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CryptoPeso (CRP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M אספקת מחזור 23.00M 23.00M 23.00M אספקה כוללת 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CryptoPeso הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRP הוא 23.00M, עם היצע כולל של 23000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.32M.