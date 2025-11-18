CryptoLoots מחיר היום

מחיר CryptoLoots (CLOOTS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 7.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLOOTS ל USD הוא -- לכל CLOOTS.

CryptoLoots כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,936, עם היצע במחזור של 985.20M CLOOTS. ב‑24 השעות האחרונות, CLOOTS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00211204, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLOOTS נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -34.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CryptoLoots (CLOOTS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של CryptoLoots הוא $ 67.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOOTS הוא 985.20M, עם היצע כולל של 985199355.997218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.94K.