Crypto Unicorns (CU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00396564 $ 0.00396564 $ 0.00396564 24 שעות נמוך $ 0.00406828 $ 0.00406828 $ 0.00406828 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00396564$ 0.00396564 $ 0.00396564 גבוה 24 שעות $ 0.00406828$ 0.00406828 $ 0.00406828 שיא כל הזמנים $ 0.393779$ 0.393779 $ 0.393779 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00142871$ 0.00142871 $ 0.00142871 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +2.26% שינוי מחיר (7D) +7.59% שינוי מחיר (7D) +7.59%

Crypto Unicorns (CU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00405544. במהלך 24 השעות האחרונות, CU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00396564 לבין שיא של $ 0.00406828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.393779, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00142871.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +2.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto Unicorns (CU) מידע שוק

שווי שוק $ 191.86K$ 191.86K $ 191.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 376.47K$ 376.47K $ 376.47K אספקת מחזור 47.31M 47.31M 47.31M אספקה כוללת 92,830,646.7825209 92,830,646.7825209 92,830,646.7825209

שווי השוק הנוכחי של Crypto Unicorns הוא $ 191.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CU הוא 47.31M, עם היצע כולל של 92830646.7825209. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 376.47K.