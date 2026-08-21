CRYPTO CLOUD מחיר היום

מחיר CRYPTO CLOUD (CLOUD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00145322, עם שינוי של 6.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLOUD ל USD הוא $ 0.00145322 לכל CLOUD.

CRYPTO CLOUD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 579,607, עם היצע במחזור של 398.99M CLOUD. ב‑24 השעות האחרונות, CLOUD סחר בין $ 0.00136455 (נמוך) ל $ 0.00151599 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00850168, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLOUD נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו +12.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.21K.

CRYPTO CLOUD (CLOUD) מידע שוק

שווי שוק $ 579.61K$ 579.61K $ 579.61K נפח (24 שעות) $ 3.21K$ 3.21K $ 3.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 579.61K$ 579.61K $ 579.61K אספקת מחזור 398.99M 398.99M 398.99M אספקה כוללת 398,991,500.0 398,991,500.0 398,991,500.0

שווי השוק הנוכחי של CRYPTO CLOUD הוא $ 579.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.21K. ההיצע במחזור של CLOUD הוא 398.99M, עם היצע כולל של 398991500.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 579.61K.