Crypto Bro (LARRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00816041$ 0.00816041 $ 0.00816041 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) -3.40% שינוי מחיר (7D) +6.86% שינוי מחיר (7D) +6.86%

Crypto Bro (LARRY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LARRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LARRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00816041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LARRY השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto Bro (LARRY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K אספקת מחזור 594.49M 594.49M 594.49M אספקה כוללת 594,493,271.620974 594,493,271.620974 594,493,271.620974

שווי השוק הנוכחי של Crypto Bro הוא $ 16.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LARRY הוא 594.49M, עם היצע כולל של 594493271.620974. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.16K.