Crow Computer (CROW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00219195$ 0.00219195 $ 0.00219195 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.96% שינוי מחיר (7D) +6.25% שינוי מחיר (7D) +6.25%

Crow Computer (CROW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00219195, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crow Computer (CROW) מידע שוק

שווי שוק $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K אספקת מחזור 978.68M 978.68M 978.68M אספקה כוללת 978,682,337.12699 978,682,337.12699 978,682,337.12699

שווי השוק הנוכחי של Crow Computer הוא $ 11.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROW הוא 978.68M, עם היצע כולל של 978682337.12699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.57K.