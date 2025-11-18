Cronos Legends מחיר היום

מחיר Cronos Legends (CLG) בזמן אמת היום הוא $ 81.86, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLG ל USD הוא $ 81.86 לכל CLG.

Cronos Legends כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,468, עם היצע במחזור של 335.55 CLG. ב‑24 השעות האחרונות, CLG סחר בין $ 78.97 (נמוך) ל $ 86.29 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 474.6, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 52.75.

ביצועים לטווח קצר, CLG נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו -29.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cronos Legends (CLG) מידע שוק

שווי שוק $ 27.47K$ 27.47K $ 27.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.13K$ 39.13K $ 39.13K אספקת מחזור 335.55 335.55 335.55 אספקה כוללת 477.9525 477.9525 477.9525

שווי השוק הנוכחי של Cronos Legends הוא $ 27.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLG הוא 335.55, עם היצע כולל של 477.9525. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.13K.