Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר (USD)

קבל Cronos Legends תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CLG יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Cronos Legends % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Cronos Legends תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Cronos Legends ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 86.94 בשנת 2025. Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Cronos Legends ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 91.287 בשנת 2026. Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CLG הוא $ 95.8513 עם 10.25% שיעור צמיחה. Cronos Legends (CLG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CLG הוא $ 100.6439 עם 15.76% שיעור צמיחה. Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CLG הוא $ 105.6761 עם 21.55% שיעור צמיחה. Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CLG הוא $ 110.9599 עם 27.63% שיעור צמיחה. Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Cronos Legends עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 180.7420. Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Cronos Legends עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 294.4096. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 86.94 0.00%

2026 $ 91.287 5.00%

2027 $ 95.8513 10.25%

2028 $ 100.6439 15.76%

2029 $ 105.6761 21.55%

2030 $ 110.9599 27.63%

2031 $ 116.5079 34.01%

2032 $ 122.3333 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 128.4499 47.75%

2034 $ 134.8724 55.13%

2035 $ 141.6160 62.89%

2036 $ 148.6969 71.03%

2037 $ 156.1317 79.59%

2038 $ 163.9383 88.56%

2039 $ 172.1352 97.99%

2040 $ 180.7420 107.89% הצג עוד לטווח קצר Cronos Legends תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 86.94 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 86.9519 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 87.0233 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 87.2972 0.41% Cronos Legends (CLG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCLGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $86.94 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Cronos Legends (CLG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCLG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $86.9519 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Cronos Legends (CLG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCLG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $87.0233 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Cronos Legends (CLG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCLG הוא $87.2972 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Cronos Legends מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 29.17K$ 29.17K $ 29.17K אספקת מחזור 335.55 335.55 335.55 נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר CLG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, CLG יש כמות במעגל של 335.55 ושווי שוק כולל של $ 29.17K. צפה CLG במחיר חי

Cronos Legends מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCronos Legendsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCronos Legends הוא 86.94USD. היצע במחזור של Cronos Legends(CLG) הוא 335.55 CLG , מה שמעניק לו שווי שוק של $29,173 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 8.86% $ 7.08 $ 86.87 $ 78.97

7 ימים -22.70% $ -19.7391 $ 111.3769 $ 76.1827

30 ימים 14.86% $ 12.9201 $ 111.3769 $ 76.1827 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Cronos Legends הראה תנועת מחירים של $7.08 , המשקפת 8.86% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Cronos Legends נסחר בשיא של $111.3769 ושפל של $76.1827 . נרשם שינוי במחיר של -22.70% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCLG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Cronos Legends חווה 14.86% שינוי, המשקף בערך $12.9201 לערכו. זה מצביע על כך ש CLG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Cronos Legends (CLG) מודול חיזוי מחיר עובד? Cronos Legends מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CLGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCronos Legends לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CLG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Cronos Legends. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCLG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCLG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Cronos Legends.

מדוע CLG חיזוי מחירים חשוב?

CLG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם CLG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, CLG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של CLG בחודש הבא? על פי Cronos Legends (CLG) כלי תחזית המחירים, המחיר CLG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 CLG בשנת 2026? המחיר של 1 Cronos Legends (CLG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, CLG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של CLG בשנת 2027? Cronos Legends (CLG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CLG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של CLG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Cronos Legends (CLG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של CLG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Cronos Legends (CLG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 CLG בשנת 2030? המחיר של 1 Cronos Legends (CLG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, CLG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי CLG תחזית המחיר בשנת 2040? Cronos Legends (CLG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 CLG עד שנת 2040.