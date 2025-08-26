Cronos ID (CROID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0238569 גבוה 24 שעות $ 0.02503904 שיא כל הזמנים $ 0.459239 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02338266 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.09% שינוי מחיר (1D) -3.53% שינוי מחיר (7D) -2.76%

Cronos ID (CROID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02381604. במהלך 24 השעות האחרונות, CROID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0238569 לבין שיא של $ 0.02503904, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.459239, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02338266.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROID השתנה ב -1.09% במהלך השעה האחרונה, -3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cronos ID (CROID) מידע שוק

שווי שוק $ 3.80M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.90M אספקת מחזור 158.98M אספקה כוללת 999,503,752.652847

שווי השוק הנוכחי של Cronos ID הוא $ 3.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROID הוא 158.98M, עם היצע כולל של 999503752.652847. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.90M.