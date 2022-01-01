Cronos ID (CROID) טוקנומיקה
Cronos ID (CROID) מידע
Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers.
To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols:
- Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease
- The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.
- Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment.
Tokenomics & Utility
$CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem.
-
Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations
-
Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards.
Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap
Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/
Cronos ID (CROID) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cronos ID (CROID), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Cronos ID (CROID) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Cronos ID (CROID) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CROID אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CROIDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CROIDטוקניומיקה, חקרו אתCROIDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.