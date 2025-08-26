croc cat (CROC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00529201$ 0.00529201 $ 0.00529201 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.78% שינוי מחיר (1D) -12.41% שינוי מחיר (7D) -16.39% שינוי מחיר (7D) -16.39%

croc cat (CROC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00529201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROC השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -12.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

croc cat (CROC) מידע שוק

שווי שוק $ 80.79K$ 80.79K $ 80.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.79K$ 80.79K $ 80.79K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,881,221.62 999,881,221.62 999,881,221.62

שווי השוק הנוכחי של croc cat הוא $ 80.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROC הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999881221.62. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.79K.