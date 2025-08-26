עוד על CROC

croc cat סֵמֶל

croc cat מחיר (CROC)

1 CROC ל USDמחיר חי:

-12.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
croc cat (CROC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:14:26 (UTC+8)

croc cat (CROC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00529201
$ 0.00529201$ 0.00529201

-0.78%

-12.41%

-16.39%

-16.39%

croc cat (CROC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00529201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROC השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -12.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

croc cat (CROC) מידע שוק

$ 80.79K
$ 80.79K$ 80.79K

$ 80.79K
$ 80.79K$ 80.79K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,221.62
999,881,221.62 999,881,221.62

שווי השוק הנוכחי של croc cat הוא $ 80.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROC הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999881221.62. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.79K.

croc cat (CROC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של croc catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcroc cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcroc cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של croc catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.41%
30 ימים$ 0-27.17%
60 ימים$ 0-14.20%
90 ימים$ 0--

מה זהcroc cat (CROC)

the cat has a croc on his head

croc cat (CROC) משאב

האתר הרשמי

croc catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה croc cat (CROC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות croc cat (CROC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור croc cat.

בדוק את croc cat תחזית המחיר עכשיו‏!

CROC למטבעות מקומיים

croc cat (CROC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של croc cat (CROC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CROC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על croc cat (CROC)

כמה שווה croc cat (CROC) היום?
החי CROCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CROC ל USD?
המחיר הנוכחי של CROC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של croc cat?
שווי השוק של CROC הוא $ 80.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CROC?
ההיצע במחזור של CROC הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CROC?
‏‏CROC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00529201 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CROC?
CROC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CROC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CROC הוא -- USD.
האם CROC יעלה השנה?
CROC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CROC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:14:26 (UTC+8)

croc cat (CROC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

