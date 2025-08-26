CreatorGen (CREATOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00160448$ 0.00160448 $ 0.00160448 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) -8.95% שינוי מחיר (7D) -14.39% שינוי מחיר (7D) -14.39%

CreatorGen (CREATOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CREATOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CREATORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00160448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CREATOR השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -8.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CreatorGen (CREATOR) מידע שוק

שווי שוק $ 84.85K$ 84.85K $ 84.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.85K$ 84.85K $ 84.85K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,893,245.2394791 999,893,245.2394791 999,893,245.2394791

שווי השוק הנוכחי של CreatorGen הוא $ 84.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CREATOR הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999893245.2394791. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.85K.