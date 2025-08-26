Creator (SN98) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 24 שעות נמוך $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 גבוה 24 שעות $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 שיא כל הזמנים $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 המחיר הנמוך ביותר $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -8.75% שינוי מחיר (7D) -1.69% שינוי מחיר (7D) -1.69%

Creator (SN98) המחיר בזמן אמת של הוא $1.32. במהלך 24 השעות האחרונות, SN98 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.31 לבין שיא של $ 1.52, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN98השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.18.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN98 השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Creator (SN98) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 844.23K 844.23K 844.23K אספקה כוללת 844,231.301407625 844,231.301407625 844,231.301407625

שווי השוק הנוכחי של Creator הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN98 הוא 844.23K, עם היצע כולל של 844231.301407625. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.