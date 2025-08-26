Crazy Monkey (CMONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01021601 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.56%

Crazy Monkey (CMONK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CMONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CMONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01021601, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CMONK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crazy Monkey (CMONK) מידע שוק

שווי שוק $ 75.44K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.44K אספקת מחזור 1.64B אספקה כוללת 1,642,517,011.0

שווי השוק הנוכחי של Crazy Monkey הוא $ 75.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMONK הוא 1.64B, עם היצע כולל של 1642517011.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.44K.