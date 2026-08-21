Crazy Bunny מחיר היום

מחיר Crazy Bunny (CRAZYBUNNY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRAZYBUNNY ל USD הוא $ 0.0 לכל CRAZYBUNNY.

Crazy Bunny כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,636, עם היצע במחזור של 10,000,000,000,000.00T CRAZYBUNNY. ב‑24 השעות האחרונות, CRAZYBUNNY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, CRAZYBUNNY נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.92.

Crazy Bunny (CRAZYBUNNY) מידע שוק

שווי שוק $ 94.64K$ 94.64K $ 94.64K נפח (24 שעות) $ 2.92$ 2.92 $ 2.92 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.64K$ 94.64K $ 94.64K אספקת מחזור 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T אספקה כוללת 1.0e+25 1.0e+25 1.0e+25

שווי השוק הנוכחי של Crazy Bunny הוא $ 94.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.92. ההיצע במחזור של CRAZYBUNNY הוא 10,000,000,000,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+25. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.64K.