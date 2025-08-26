Cove Quant (COVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00362715$ 0.00362715 $ 0.00362715 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.58% שינוי מחיר (7D) +10.58%

Cove Quant (COVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00362715, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COVE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cove Quant (COVE) מידע שוק

שווי שוק $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,758,539.316119 999,758,539.316119 999,758,539.316119

שווי השוק הנוכחי של Cove Quant הוא $ 15.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COVE הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999758539.316119. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.33K.