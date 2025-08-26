Cove Quant מחיר (COVE)
--
--
+10.58%
+10.58%
Cove Quant (COVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00362715, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, COVE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Cove Quant הוא $ 15.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COVE הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999758539.316119. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.33K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Cove Quantל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCove Quant ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCove Quant ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cove Quantל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+6.78%
|60 ימים
|$ 0
|+48.51%
|90 ימים
|$ 0
|--
Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.
כמה יהיה Cove Quant (COVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cove Quant (COVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cove Quant.
בדוק את Cove Quant תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Cove Quant (COVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
