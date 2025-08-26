עוד על COR

Cortensor סֵמֶל

Cortensor מחיר (COR)

לא רשום

1 COR ל USDמחיר חי:

-11.90%1D
mexc
USD
Cortensor (COR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:16:29 (UTC+8)

Cortensor (COR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.35%

-11.99%

-17.83%

-17.83%

Cortensor (COR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00983774. במהלך 24 השעות האחרונות, COR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00983833 לבין שיא של $ 0.01127442, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02534804, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0012344.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COR השתנה ב -2.35% במהלך השעה האחרונה, -11.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cortensor (COR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Cortensor הוא $ 4.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COR הוא 505.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.84M.

Cortensor (COR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cortensorל USDהיה $ -0.001341313496954371.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCortensor ל USDהיה . $ +0.0076580785.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCortensor ל USDהיה $ +0.0112229842.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cortensorל USDהיה $ +0.003133006035397572.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001341313496954371-11.99%
30 ימים$ +0.0076580785+77.84%
60 ימים$ +0.0112229842+114.08%
90 ימים$ +0.003133006035397572+46.73%

מה זהCortensor (COR)

Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.

Cortensor (COR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cortensorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cortensor (COR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cortensor (COR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cortensor.

בדוק את Cortensor תחזית המחיר עכשיו‏!

COR למטבעות מקומיים

Cortensor (COR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cortensor (COR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cortensor (COR)

כמה שווה Cortensor (COR) היום?
החי CORהמחיר ב USD הוא 0.00983774 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COR ל USD?
המחיר הנוכחי של COR ל USD הוא $ 0.00983774. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cortensor?
שווי השוק של COR הוא $ 4.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COR?
ההיצע במחזור של COR הוא 505.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COR?
‏‏COR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02534804 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COR?
COR ‏‏רשם מחירATL של 0.0012344 USD.
מהו נפח המסחר של COR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COR הוא -- USD.
האם COR יעלה השנה?
COR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Cortensor (COR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

