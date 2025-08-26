Cortensor (COR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00983833 $ 0.00983833 $ 0.00983833 24 שעות נמוך $ 0.01127442 $ 0.01127442 $ 0.01127442 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00983833$ 0.00983833 $ 0.00983833 גבוה 24 שעות $ 0.01127442$ 0.01127442 $ 0.01127442 שיא כל הזמנים $ 0.02534804$ 0.02534804 $ 0.02534804 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0012344$ 0.0012344 $ 0.0012344 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.35% שינוי מחיר (1D) -11.99% שינוי מחיר (7D) -17.83% שינוי מחיר (7D) -17.83%

Cortensor (COR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00983774. במהלך 24 השעות האחרונות, COR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00983833 לבין שיא של $ 0.01127442, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02534804, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0012344.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COR השתנה ב -2.35% במהלך השעה האחרונה, -11.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cortensor (COR) מידע שוק

שווי שוק $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M אספקת מחזור 505.00M 505.00M 505.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cortensor הוא $ 4.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COR הוא 505.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.84M.