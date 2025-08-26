Cope (COPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00356259 $ 0.00356259 $ 0.00356259 24 שעות נמוך $ 0.00363601 $ 0.00363601 $ 0.00363601 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00356259$ 0.00356259 $ 0.00356259 גבוה 24 שעות $ 0.00363601$ 0.00363601 $ 0.00363601 שיא כל הזמנים $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00304217$ 0.00304217 $ 0.00304217 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -1.57% שינוי מחיר (7D) -2.95% שינוי מחיר (7D) -2.95%

Cope (COPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00357822. במהלך 24 השעות האחרונות, COPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00356259 לבין שיא של $ 0.00363601, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00304217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COPE השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -1.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cope (COPE) מידע שוק

שווי שוק $ 69.27K$ 69.27K $ 69.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 178.91K$ 178.91K $ 178.91K אספקת מחזור 19.36M 19.36M 19.36M אספקה כוללת 49,999,912.434 49,999,912.434 49,999,912.434

שווי השוק הנוכחי של Cope הוא $ 69.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COPE הוא 19.36M, עם היצע כולל של 49999912.434. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 178.91K.