COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cope (COPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
הבנת הטוקנומיקה של Cope (COPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של COPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות COPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את COPEטוקניומיקה, חקרו אתCOPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
