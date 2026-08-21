Cooper מחיר היום

מחיר Cooper (COOPER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COOPER ל USD הוא $ 0 לכל COOPER.

Cooper כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 158,876, עם היצע במחזור של 973.34M COOPER. ב‑24 השעות האחרונות, COOPER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COOPER נע ב +4.30% בשעה האחרונה ו -9.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.55K.

Cooper (COOPER) מידע שוק

שווי שוק $ 158.88K$ 158.88K $ 158.88K נפח (24 שעות) $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.88K$ 158.88K $ 158.88K אספקת מחזור 973.34M 973.34M 973.34M אספקה כוללת 973,336,981.0848942 973,336,981.0848942 973,336,981.0848942

שווי השוק הנוכחי של Cooper הוא $ 158.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.55K. ההיצע במחזור של COOPER הוא 973.34M, עם היצע כולל של 973336981.0848942. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.88K.