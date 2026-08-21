CONX מחיר היום

מחיר CONX (CONX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00390432, עם שינוי של 4.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CONX ל USD הוא $ 0.00390432 לכל CONX.

CONX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,927,803, עם היצע במחזור של 1.01B CONX. ב‑24 השעות האחרונות, CONX סחר בין $ 0.00372352 (נמוך) ל $ 0.00392528 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.4, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00356079.

ביצועים לטווח קצר, CONX נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו +0.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.90K.

CONX (CONX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M נפח (24 שעות) $ 29.90K$ 29.90K $ 29.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M אספקת מחזור 1.01B 1.01B 1.01B אספקה כוללת 1,999,879,778.1998 1,999,879,778.1998 1,999,879,778.1998

שווי השוק הנוכחי של CONX הוא $ 3.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.90K. ההיצע במחזור של CONX הוא 1.01B, עם היצע כולל של 1999879778.1998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.