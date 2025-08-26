Conscious Token (CONSCIOUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.26276 24 שעות נמוך $ 0.271007 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.271007 המחיר הנמוך ביותר $ 0.055157 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.06% שינוי מחיר (1D) -1.40% שינוי מחיר (7D) +15.17%

Conscious Token (CONSCIOUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.262662. במהלך 24 השעות האחרונות, CONSCIOUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.26276 לבין שיא של $ 0.271007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONSCIOUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.271007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055157.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONSCIOUS השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Conscious Token (CONSCIOUS) מידע שוק

שווי שוק $ 123.06M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 262.76M אספקת מחזור 468.35M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Conscious Token הוא $ 123.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONSCIOUS הוא 468.35M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 262.76M.