Conscious Token סֵמֶל

Conscious Token מחיר (CONSCIOUS)

לא רשום

1 CONSCIOUS ל USDמחיר חי:

$0.262662
-1.40%1D
mexc
USD
Conscious Token (CONSCIOUS) טבלת מחירים חיה
Conscious Token (CONSCIOUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.26276
24 שעות נמוך
$ 0.271007
גבוה 24 שעות

$ 0.26276
$ 0.271007
$ 0.271007
$ 0.055157
-1.06%

-1.40%

+15.17%

+15.17%

Conscious Token (CONSCIOUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.262662. במהלך 24 השעות האחרונות, CONSCIOUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.26276 לבין שיא של $ 0.271007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONSCIOUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.271007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055157.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONSCIOUS השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Conscious Token (CONSCIOUS) מידע שוק

$ 123.06M
--
$ 262.76M
468.35M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Conscious Token הוא $ 123.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONSCIOUS הוא 468.35M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 262.76M.

Conscious Token (CONSCIOUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Conscious Tokenל USDהיה $ -0.0037386422668412.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConscious Token ל USDהיה . $ +0.0798044641.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConscious Token ל USDהיה $ +0.3277141316.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Conscious Tokenל USDהיה $ +0.14665802851388354.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0037386422668412-1.40%
30 ימים$ +0.0798044641+30.38%
60 ימים$ +0.3277141316+124.77%
90 ימים$ +0.14665802851388354+126.43%

מה זהConscious Token (CONSCIOUS)

In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.

Conscious Token (CONSCIOUS) משאב

האתר הרשמי

Conscious Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Conscious Token (CONSCIOUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Conscious Token (CONSCIOUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Conscious Token.

בדוק את Conscious Token תחזית המחיר עכשיו‏!

CONSCIOUS למטבעות מקומיים

Conscious Token (CONSCIOUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Conscious Token (CONSCIOUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CONSCIOUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Conscious Token (CONSCIOUS)

כמה שווה Conscious Token (CONSCIOUS) היום?
החי CONSCIOUSהמחיר ב USD הוא 0.262662 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CONSCIOUS ל USD?
המחיר הנוכחי של CONSCIOUS ל USD הוא $ 0.262662. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Conscious Token?
שווי השוק של CONSCIOUS הוא $ 123.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CONSCIOUS?
ההיצע במחזור של CONSCIOUS הוא 468.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CONSCIOUS?
‏‏CONSCIOUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.271007 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CONSCIOUS?
CONSCIOUS ‏‏רשם מחירATL של 0.055157 USD.
מהו נפח המסחר של CONSCIOUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CONSCIOUS הוא -- USD.
האם CONSCIOUS יעלה השנה?
CONSCIOUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CONSCIOUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
