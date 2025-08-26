Connect (CNCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00333555 $ 0.00333555 $ 0.00333555 24 שעות נמוך $ 0.00365506 $ 0.00365506 $ 0.00365506 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00333555$ 0.00333555 $ 0.00333555 גבוה 24 שעות $ 0.00365506$ 0.00365506 $ 0.00365506 שיא כל הזמנים $ 0.04526064$ 0.04526064 $ 0.04526064 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00333555$ 0.00333555 $ 0.00333555 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -7.44% שינוי מחיר (7D) -19.38% שינוי מחיר (7D) -19.38%

Connect (CNCT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00334555. במהלך 24 השעות האחרונות, CNCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00333555 לבין שיא של $ 0.00365506, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04526064, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00333555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNCT השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -7.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Connect (CNCT) מידע שוק

שווי שוק $ 268.98K$ 268.98K $ 268.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 336.23K$ 336.23K $ 336.23K אספקת מחזור 80.00M 80.00M 80.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Connect הוא $ 268.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNCT הוא 80.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 336.23K.