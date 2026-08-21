ConLaunch מחיר היום

מחיר ConLaunch (CLAUNCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAUNCH ל USD הוא $ 0 לכל CLAUNCH.

ConLaunch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,848, עם היצע במחזור של 100.00B CLAUNCH. ב‑24 השעות האחרונות, CLAUNCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAUNCH נע ב -1.72% בשעה האחרונה ו +23.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ConLaunch (CLAUNCH) מידע שוק

שווי שוק $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של ConLaunch הוא $ 29.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAUNCH הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.85K.