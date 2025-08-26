Conic (CNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00549777 $ 0.00549777 $ 0.00549777 24 שעות נמוך $ 0.00562069 $ 0.00562069 $ 0.00562069 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00549777$ 0.00549777 $ 0.00549777 גבוה 24 שעות $ 0.00562069$ 0.00562069 $ 0.00562069 שיא כל הזמנים $ 12.22$ 12.22 $ 12.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.29% שינוי מחיר (7D) -39.03% שינוי מחיר (7D) -39.03%

Conic (CNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00561452. במהלך 24 השעות האחרונות, CNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00549777 לבין שיא של $ 0.00562069, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Conic (CNC) מידע שוק

שווי שוק $ 43.52K$ 43.52K $ 43.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.95K$ 45.95K $ 45.95K אספקת מחזור 7.75M 7.75M 7.75M אספקה כוללת 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315

שווי השוק הנוכחי של Conic הוא $ 43.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNC הוא 7.75M, עם היצע כולל של 8183559.826265315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.95K.