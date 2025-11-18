Concilium מחיר היום

מחיר Concilium (CONCILIUM) בזמן אמת היום הוא $ 1.98, עם שינוי של 0.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CONCILIUM ל USD הוא $ 1.98 לכל CONCILIUM.

Concilium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,635,167, עם היצע במחזור של 4.88M CONCILIUM. ב‑24 השעות האחרונות, CONCILIUM סחר בין $ 1.82 (נמוך) ל $ 2.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.57, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.16.

ביצועים לטווח קצר, CONCILIUM נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו -12.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Concilium (CONCILIUM) מידע שוק

שווי שוק $ 9.64M$ 9.64M $ 9.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M אספקת מחזור 4.88M 4.88M 4.88M אספקה כוללת 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

