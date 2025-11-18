ComputerStrategy מחיר היום

מחיר ComputerStrategy (CMPSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000938, עם שינוי של 6.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CMPSTR ל USD הוא $ 0.00000938 לכל CMPSTR.

ComputerStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,740.04, עם היצע במחזור של 931.60M CMPSTR. ב‑24 השעות האחרונות, CMPSTR סחר בין $ 0.00000936 (נמוך) ל $ 0.00001009 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00010298, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000936.

ביצועים לטווח קצר, CMPSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו -33.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ComputerStrategy (CMPSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 8.74K$ 8.74K $ 8.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.74K$ 8.74K $ 8.74K אספקת מחזור 931.60M 931.60M 931.60M אספקה כוללת 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

