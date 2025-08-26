COMDEX (CMDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -22.57% שינוי מחיר (7D) -47.26% שינוי מחיר (7D) -47.26%

COMDEX (CMDX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CMDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CMDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CMDX השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -22.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-47.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COMDEX (CMDX) מידע שוק

שווי שוק $ 88.55K$ 88.55K $ 88.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.09K$ 90.09K $ 90.09K אספקת מחזור 196.42M 196.42M 196.42M אספקה כוללת 199,845,973.975482 199,845,973.975482 199,845,973.975482

שווי השוק הנוכחי של COMDEX הוא $ 88.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMDX הוא 196.42M, עם היצע כולל של 199845973.975482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.09K.