COMDEX (CMDX) טוקנומיקה

COMDEX (CMDX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי COMDEX (CMDX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

COMDEX (CMDX) מידע

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.

What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards

Comdex dApps

  1. cSwap_DEX –
  • Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
  • It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
  • At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
  • Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
  1. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
  • $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
  • Harbor protocol, the platform to mint $CMST
  • $HARBOR, governance token of $CMST
  • HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
  1. Commodo – IBC native lending and borrowing platform
  • It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
  • it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

אתר רשמי:
https://comdex.one/
מסמך לבן:
https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf

COMDEX (CMDX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור COMDEX (CMDX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 103.03K
$ 103.03K$ 103.03K
ההיצע הכולל:
$ 199.95M
$ 199.95M$ 199.95M
אספקה במחזור:
$ 196.52M
$ 196.52M$ 196.52M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 104.83K
$ 104.83K$ 104.83K
שיא כל הזמנים:
$ 6.02
$ 6.02$ 6.02
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00052427
$ 0.00052427$ 0.00052427

COMDEX (CMDX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של COMDEX (CMDX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של CMDX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות CMDXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את CMDXטוקניומיקה, חקרו אתCMDXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

CMDX חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן CMDX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CMDX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.