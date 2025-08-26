עוד על CLND

CLND מידע על מחיר

CLND אתר רשמי

CLND טוקניומיקה

CLND תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Colend סֵמֶל

Colend מחיר (CLND)

לא רשום

1 CLND ל USDמחיר חי:

$0.065116
$0.065116$0.065116
-3.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Colend (CLND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:56:19 (UTC+8)

Colend (CLND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.060766
$ 0.060766$ 0.060766
24 שעות נמוך
$ 0.06781
$ 0.06781$ 0.06781
גבוה 24 שעות

$ 0.060766
$ 0.060766$ 0.060766

$ 0.06781
$ 0.06781$ 0.06781

$ 0.334305
$ 0.334305$ 0.334305

$ 0.050523
$ 0.050523$ 0.050523

-0.12%

-3.16%

-0.39%

-0.39%

Colend (CLND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.065116. במהלך 24 השעות האחרונות, CLND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.060766 לבין שיא של $ 0.06781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.334305, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.050523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLND השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -3.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Colend (CLND) מידע שוק

$ 239.45K
$ 239.45K$ 239.45K

--
----

$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M

3.68M
3.68M 3.68M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Colend הוא $ 239.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLND הוא 3.68M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.51M.

Colend (CLND) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Colendל USDהיה $ -0.00212858603602938.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלColend ל USDהיה . $ -0.0064318198.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלColend ל USDהיה $ -0.0016019577.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Colendל USDהיה $ -0.0118467003168862.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00212858603602938-3.16%
30 ימים$ -0.0064318198-9.87%
60 ימים$ -0.0016019577-2.46%
90 ימים$ -0.0118467003168862-15.39%

מה זהColend (CLND)

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Colend (CLND) משאב

האתר הרשמי

Colendתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Colend (CLND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Colend (CLND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Colend.

בדוק את Colend תחזית המחיר עכשיו‏!

CLND למטבעות מקומיים

Colend (CLND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Colend (CLND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Colend (CLND)

כמה שווה Colend (CLND) היום?
החי CLNDהמחיר ב USD הוא 0.065116 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLND ל USD?
המחיר הנוכחי של CLND ל USD הוא $ 0.065116. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Colend?
שווי השוק של CLND הוא $ 239.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLND?
ההיצע במחזור של CLND הוא 3.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLND?
‏‏CLND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.334305 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLND?
CLND ‏‏רשם מחירATL של 0.050523 USD.
מהו נפח המסחר של CLND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLND הוא -- USD.
האם CLND יעלה השנה?
CLND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:56:19 (UTC+8)

Colend (CLND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.