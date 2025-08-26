Colend (CLND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.060766 $ 0.060766 $ 0.060766 24 שעות נמוך $ 0.06781 $ 0.06781 $ 0.06781 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.060766$ 0.060766 $ 0.060766 גבוה 24 שעות $ 0.06781$ 0.06781 $ 0.06781 שיא כל הזמנים $ 0.334305$ 0.334305 $ 0.334305 המחיר הנמוך ביותר $ 0.050523$ 0.050523 $ 0.050523 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -3.16% שינוי מחיר (7D) -0.39% שינוי מחיר (7D) -0.39%

Colend (CLND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.065116. במהלך 24 השעות האחרונות, CLND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.060766 לבין שיא של $ 0.06781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.334305, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.050523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLND השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -3.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Colend (CLND) מידע שוק

שווי שוק $ 239.45K$ 239.45K $ 239.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M אספקת מחזור 3.68M 3.68M 3.68M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Colend הוא $ 239.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLND הוא 3.68M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.51M.