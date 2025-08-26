Coldint (SN29) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24 שעות נמוך $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 גבוה 24 שעות $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 שיא כל הזמנים $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.869735$ 0.869735 $ 0.869735 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -10.90% שינוי מחיר (7D) -9.21% שינוי מחיר (7D) -9.21%

Coldint (SN29) המחיר בזמן אמת של הוא $1.12. במהלך 24 השעות האחרונות, SN29 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.11 לבין שיא של $ 1.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN29השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.869735.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN29 השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -10.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coldint (SN29) מידע שוק

שווי שוק $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M אספקת מחזור 2.23M 2.23M 2.23M אספקה כוללת 2,227,119.656968433 2,227,119.656968433 2,227,119.656968433

שווי השוק הנוכחי של Coldint הוא $ 2.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN29 הוא 2.23M, עם היצע כולל של 2227119.656968433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.49M.