עוד על XCM

XCM מידע על מחיר

XCM מסמך לבן

XCM אתר רשמי

XCM טוקניומיקה

XCM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Coinmetro סֵמֶל

Coinmetro מחיר (XCM)

לא רשום

1 XCM ל USDמחיר חי:

$0.095908
$0.095908$0.095908
-2.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Coinmetro (XCM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:06:24 (UTC+8)

Coinmetro (XCM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.094785
$ 0.094785$ 0.094785
24 שעות נמוך
$ 0.101311
$ 0.101311$ 0.101311
גבוה 24 שעות

$ 0.094785
$ 0.094785$ 0.094785

$ 0.101311
$ 0.101311$ 0.101311

$ 0.923577
$ 0.923577$ 0.923577

$ 0.01235123
$ 0.01235123$ 0.01235123

-2.52%

-2.72%

+2.05%

+2.05%

Coinmetro (XCM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.095908. במהלך 24 השעות האחרונות, XCM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.094785 לבין שיא של $ 0.101311, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.923577, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01235123.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCM השתנה ב -2.52% במהלך השעה האחרונה, -2.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinmetro (XCM) מידע שוק

$ 28.99M
$ 28.99M$ 28.99M

--
----

$ 30.41M
$ 30.41M$ 30.41M

302.27M
302.27M 302.27M

317,032,119.4248013
317,032,119.4248013 317,032,119.4248013

שווי השוק הנוכחי של Coinmetro הוא $ 28.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XCM הוא 302.27M, עם היצע כולל של 317032119.4248013. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.41M.

Coinmetro (XCM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coinmetroל USDהיה $ -0.00269077679434477.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinmetro ל USDהיה . $ +0.0005898437.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinmetro ל USDהיה $ +0.0122226018.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coinmetroל USDהיה $ +0.03985608146504854.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00269077679434477-2.72%
30 ימים$ +0.0005898437+0.62%
60 ימים$ +0.0122226018+12.74%
90 ימים$ +0.03985608146504854+71.11%

מה זהCoinmetro (XCM)

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Coinmetro (XCM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Coinmetroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coinmetro (XCM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coinmetro (XCM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coinmetro.

בדוק את Coinmetro תחזית המחיר עכשיו‏!

XCM למטבעות מקומיים

Coinmetro (XCM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coinmetro (XCM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XCM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coinmetro (XCM)

כמה שווה Coinmetro (XCM) היום?
החי XCMהמחיר ב USD הוא 0.095908 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XCM ל USD?
המחיר הנוכחי של XCM ל USD הוא $ 0.095908. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coinmetro?
שווי השוק של XCM הוא $ 28.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XCM?
ההיצע במחזור של XCM הוא 302.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XCM?
‏‏XCM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.923577 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XCM?
XCM ‏‏רשם מחירATL של 0.01235123 USD.
מהו נפח המסחר של XCM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XCM הוא -- USD.
האם XCM יעלה השנה?
XCM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XCM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:06:24 (UTC+8)

Coinmetro (XCM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.