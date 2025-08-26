Coinmetro (XCM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.094785 גבוה 24 שעות $ 0.101311 שיא כל הזמנים $ 0.923577 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01235123 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.52% שינוי מחיר (1D) -2.72% שינוי מחיר (7D) +2.05%

Coinmetro (XCM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.095908. במהלך 24 השעות האחרונות, XCM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.094785 לבין שיא של $ 0.101311, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.923577, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01235123.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCM השתנה ב -2.52% במהלך השעה האחרונה, -2.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinmetro (XCM) מידע שוק

שווי שוק $ 28.99M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.41M אספקת מחזור 302.27M אספקה כוללת 317,032,119.4248013

שווי השוק הנוכחי של Coinmetro הוא $ 28.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XCM הוא 302.27M, עם היצע כולל של 317032119.4248013. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.41M.