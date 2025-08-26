CoinCreate (CREA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01286007 $ 0.01286007 $ 0.01286007 24 שעות נמוך $ 0.01420173 $ 0.01420173 $ 0.01420173 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01286007$ 0.01286007 $ 0.01286007 גבוה 24 שעות $ 0.01420173$ 0.01420173 $ 0.01420173 שיא כל הזמנים $ 0.054775$ 0.054775 $ 0.054775 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00361937$ 0.00361937 $ 0.00361937 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -9.20% שינוי מחיר (7D) -5.30% שינוי מחיר (7D) -5.30%

CoinCreate (CREA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01289393. במהלך 24 השעות האחרונות, CREA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01286007 לבין שיא של $ 0.01420173, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CREAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054775, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00361937.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CREA השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoinCreate (CREA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CoinCreate הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CREA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.