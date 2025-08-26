עוד על CREA

CREA מידע על מחיר

CREA מסמך לבן

CREA אתר רשמי

CREA טוקניומיקה

CREA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CoinCreate סֵמֶל

CoinCreate מחיר (CREA)

לא רשום

1 CREA ל USDמחיר חי:

$0.01289393
$0.01289393$0.01289393
-9.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CoinCreate (CREA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:28:58 (UTC+8)

CoinCreate (CREA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01286007
$ 0.01286007$ 0.01286007
24 שעות נמוך
$ 0.01420173
$ 0.01420173$ 0.01420173
גבוה 24 שעות

$ 0.01286007
$ 0.01286007$ 0.01286007

$ 0.01420173
$ 0.01420173$ 0.01420173

$ 0.054775
$ 0.054775$ 0.054775

$ 0.00361937
$ 0.00361937$ 0.00361937

-0.32%

-9.20%

-5.30%

-5.30%

CoinCreate (CREA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01289393. במהלך 24 השעות האחרונות, CREA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01286007 לבין שיא של $ 0.01420173, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CREAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054775, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00361937.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CREA השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoinCreate (CREA) מידע שוק

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CoinCreate הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CREA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.

CoinCreate (CREA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CoinCreateל USDהיה $ -0.00130703279914549.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinCreate ל USDהיה . $ -0.0081766586.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinCreate ל USDהיה $ +0.0107204427.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CoinCreateל USDהיה $ +0.006860287124168124.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00130703279914549-9.20%
30 ימים$ -0.0081766586-63.41%
60 ימים$ +0.0107204427+83.14%
90 ימים$ +0.006860287124168124+113.70%

מה זהCoinCreate (CREA)

CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CoinCreate (CREA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

CoinCreateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CoinCreate (CREA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CoinCreate (CREA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CoinCreate.

בדוק את CoinCreate תחזית המחיר עכשיו‏!

CREA למטבעות מקומיים

CoinCreate (CREA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CoinCreate (CREA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CREA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CoinCreate (CREA)

כמה שווה CoinCreate (CREA) היום?
החי CREAהמחיר ב USD הוא 0.01289393 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CREA ל USD?
המחיר הנוכחי של CREA ל USD הוא $ 0.01289393. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CoinCreate?
שווי השוק של CREA הוא $ 1.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CREA?
ההיצע במחזור של CREA הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CREA?
‏‏CREA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.054775 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CREA?
CREA ‏‏רשם מחירATL של 0.00361937 USD.
מהו נפח המסחר של CREA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CREA הוא -- USD.
האם CREA יעלה השנה?
CREA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CREA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:28:58 (UTC+8)

CoinCreate (CREA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.