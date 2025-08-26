עוד על COG/ACC

COG/ACC מידע על מחיר

COG/ACC אתר רשמי

COG/ACC טוקניומיקה

COG/ACC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cognitive Accelerationism סֵמֶל

Cognitive Accelerationism מחיר (COG/ACC)

לא רשום

1 COG/ACC ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:07:35 (UTC+8)

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128603
$ 0.00128603$ 0.00128603

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+14.13%

+14.13%

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COG/ACC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COG/ACCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00128603, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COG/ACC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) מידע שוק

$ 26.05K
$ 26.05K$ 26.05K

--
----

$ 26.05K
$ 26.05K$ 26.05K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,249.542591
999,881,249.542591 999,881,249.542591

שווי השוק הנוכחי של Cognitive Accelerationism הוא $ 26.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COG/ACC הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999881249.542591. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.05K.

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cognitive Accelerationismל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCognitive Accelerationism ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCognitive Accelerationism ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cognitive Accelerationismל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+3.91%
60 ימים$ 0+40.02%
90 ימים$ 0--

מה זהCognitive Accelerationism (COG/ACC)

It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) משאב

האתר הרשמי

Cognitive Accelerationismתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cognitive Accelerationism (COG/ACC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cognitive Accelerationism (COG/ACC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cognitive Accelerationism.

בדוק את Cognitive Accelerationism תחזית המחיר עכשיו‏!

COG/ACC למטבעות מקומיים

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cognitive Accelerationism (COG/ACC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COG/ACC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

כמה שווה Cognitive Accelerationism (COG/ACC) היום?
החי COG/ACCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COG/ACC ל USD?
המחיר הנוכחי של COG/ACC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cognitive Accelerationism?
שווי השוק של COG/ACC הוא $ 26.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COG/ACC?
ההיצע במחזור של COG/ACC הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COG/ACC?
‏‏COG/ACC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00128603 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COG/ACC?
COG/ACC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COG/ACC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COG/ACC הוא -- USD.
האם COG/ACC יעלה השנה?
COG/ACC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COG/ACC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:07:35 (UTC+8)

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.