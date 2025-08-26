Cognify (SN115) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1,790.78$ 1,790.78 $ 1,790.78 המחיר הנמוך ביותר $ 783.06$ 783.06 $ 783.06 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Cognify (SN115) המחיר בזמן אמת של הוא $1,762.47. במהלך 24 השעות האחרונות, SN115 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN115השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,790.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 783.06.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN115 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cognify (SN115) מידע שוק

שווי שוק $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 436.70$ 436.70 $ 436.70 אספקת מחזור 0.25 0.25 0.25 אספקה כוללת 0.24777811 0.24777811 0.24777811

שווי השוק הנוכחי של Cognify הוא $ 1.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN115 הוא 0.25, עם היצע כולל של 0.24777811. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 436.70.