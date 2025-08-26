עוד על CRAFT

CRAFT מידע על מחיר

CRAFT אתר רשמי

CRAFT טוקניומיקה

CRAFT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CodeCraft AI סֵמֶל

CodeCraft AI מחיר (CRAFT)

לא רשום

1 CRAFT ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CodeCraft AI (CRAFT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:07:19 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299688
$ 0.00299688$ 0.00299688

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.47%

+11.47%

CodeCraft AI (CRAFT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00299688, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAFT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CodeCraft AI (CRAFT) מידע שוק

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

--
----

$ 21.17K
$ 21.17K$ 21.17K

964.92M
964.92M 964.92M

999,484,741.00878
999,484,741.00878 999,484,741.00878

שווי השוק הנוכחי של CodeCraft AI הוא $ 20.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAFT הוא 964.92M, עם היצע כולל של 999484741.00878. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.17K.

CodeCraft AI (CRAFT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CodeCraft AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCodeCraft AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCodeCraft AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CodeCraft AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-1.00%
60 ימים$ 0+38.29%
90 ימים$ 0--

מה זהCodeCraft AI (CRAFT)

Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CodeCraft AI (CRAFT) משאב

האתר הרשמי

CodeCraft AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CodeCraft AI (CRAFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CodeCraft AI (CRAFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CodeCraft AI.

בדוק את CodeCraft AI תחזית המחיר עכשיו‏!

CRAFT למטבעות מקומיים

CodeCraft AI (CRAFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CodeCraft AI (CRAFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRAFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CodeCraft AI (CRAFT)

כמה שווה CodeCraft AI (CRAFT) היום?
החי CRAFTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRAFT ל USD?
המחיר הנוכחי של CRAFT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CodeCraft AI?
שווי השוק של CRAFT הוא $ 20.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRAFT?
ההיצע במחזור של CRAFT הוא 964.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRAFT?
‏‏CRAFT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00299688 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRAFT?
CRAFT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CRAFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRAFT הוא -- USD.
האם CRAFT יעלה השנה?
CRAFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRAFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:07:19 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.