Codec Flow (CODEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02440104. במהלך 24 השעות האחרונות, CODEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02265601 לבין שיא של $ 0.03257113, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03717218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136243.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODEC השתנה ב +3.66% במהלך השעה האחרונה, -15.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Codec Flow הוא $ 24.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODEC הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999901998.973293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.40M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Codec Flowל USDהיה $ -0.00433235744460748.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCodec Flow ל USDהיה . $ +0.0240425862.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCodec Flow ל USDהיה $ +0.1315697634.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Codec Flowל USDהיה $ +0.0222678275040182047.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00433235744460748
|-15.07%
|30 ימים
|$ +0.0240425862
|+98.53%
|60 ימים
|$ +0.1315697634
|+539.20%
|90 ימים
|$ +0.0222678275040182047
|+1,043.86%
CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.
