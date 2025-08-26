עוד על CODEC

CODEC מידע על מחיר

CODEC מסמך לבן

CODEC אתר רשמי

CODEC טוקניומיקה

CODEC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Codec Flow סֵמֶל

Codec Flow מחיר (CODEC)

לא רשום

1 CODEC ל USDמחיר חי:

$0.02440104
$0.02440104$0.02440104
-15.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Codec Flow (CODEC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:15:32 (UTC+8)

Codec Flow (CODEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02265601
$ 0.02265601$ 0.02265601
24 שעות נמוך
$ 0.03257113
$ 0.03257113$ 0.03257113
גבוה 24 שעות

$ 0.02265601
$ 0.02265601$ 0.02265601

$ 0.03257113
$ 0.03257113$ 0.03257113

$ 0.03717218
$ 0.03717218$ 0.03717218

$ 0.00136243
$ 0.00136243$ 0.00136243

+3.66%

-15.07%

-7.57%

-7.57%

Codec Flow (CODEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02440104. במהלך 24 השעות האחרונות, CODEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02265601 לבין שיא של $ 0.03257113, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03717218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136243.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODEC השתנה ב +3.66% במהלך השעה האחרונה, -15.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Codec Flow (CODEC) מידע שוק

$ 24.40M
$ 24.40M$ 24.40M

--
----

$ 24.40M
$ 24.40M$ 24.40M

999.90M
999.90M 999.90M

999,901,998.973293
999,901,998.973293 999,901,998.973293

שווי השוק הנוכחי של Codec Flow הוא $ 24.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODEC הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999901998.973293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.40M.

Codec Flow (CODEC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Codec Flowל USDהיה $ -0.00433235744460748.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCodec Flow ל USDהיה . $ +0.0240425862.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCodec Flow ל USDהיה $ +0.1315697634.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Codec Flowל USDהיה $ +0.0222678275040182047.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00433235744460748-15.07%
30 ימים$ +0.0240425862+98.53%
60 ימים$ +0.1315697634+539.20%
90 ימים$ +0.0222678275040182047+1,043.86%

מה זהCodec Flow (CODEC)

CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Codec Flow (CODEC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Codec Flowתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Codec Flow (CODEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Codec Flow (CODEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Codec Flow.

בדוק את Codec Flow תחזית המחיר עכשיו‏!

CODEC למטבעות מקומיים

Codec Flow (CODEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Codec Flow (CODEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CODEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Codec Flow (CODEC)

כמה שווה Codec Flow (CODEC) היום?
החי CODECהמחיר ב USD הוא 0.02440104 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CODEC ל USD?
המחיר הנוכחי של CODEC ל USD הוא $ 0.02440104. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Codec Flow?
שווי השוק של CODEC הוא $ 24.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CODEC?
ההיצע במחזור של CODEC הוא 999.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CODEC?
‏‏CODEC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03717218 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CODEC?
CODEC ‏‏רשם מחירATL של 0.00136243 USD.
מהו נפח המסחר של CODEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CODEC הוא -- USD.
האם CODEC יעלה השנה?
CODEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CODEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:15:32 (UTC+8)

Codec Flow (CODEC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.