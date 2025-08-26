Codec Flow (CODEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.02265601 גבוה 24 שעות $ 0.03257113 שיא כל הזמנים $ 0.03717218 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00136243 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.66% שינוי מחיר (1D) -15.07% שינוי מחיר (7D) -7.57%

Codec Flow (CODEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02440104. במהלך 24 השעות האחרונות, CODEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02265601 לבין שיא של $ 0.03257113, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03717218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00136243.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODEC השתנה ב +3.66% במהלך השעה האחרונה, -15.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Codec Flow (CODEC) מידע שוק

שווי שוק $ 24.40M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.40M אספקת מחזור 999.90M אספקה כוללת 999,901,998.973293

שווי השוק הנוכחי של Codec Flow הוא $ 24.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODEC הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999901998.973293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.40M.