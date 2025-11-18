CodEase מחיר היום

מחיר CodEase (CODON) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CODON ל USD הוא -- לכל CODON.

CodEase כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,764.01, עם היצע במחזור של 953.92M CODON. ב‑24 השעות האחרונות, CODON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CODON נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CodEase (CODON) מידע שוק

שווי שוק $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K אספקת מחזור 953.92M 953.92M 953.92M אספקה כוללת 999,787,245.8326037 999,787,245.8326037 999,787,245.8326037

שווי השוק הנוכחי של CodEase הוא $ 17.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODON הוא 953.92M, עם היצע כולל של 999787245.8326037. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.62K.