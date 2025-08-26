Code Sprout מחיר (SPROUT)
Code Sprout (SPROUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPROUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPROUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPROUT השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Code Sprout הוא $ 22.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPROUT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.89K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Code Sproutל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCode Sprout ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCode Sprout ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Code Sproutל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.07%
|30 ימים
|$ 0
|-26.65%
|60 ימים
|$ 0
|-13.79%
|90 ימים
|$ 0
|--
Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application. At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow. What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement. So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.
