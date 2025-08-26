עוד על SPROUT

Code Sprout סֵמֶל

Code Sprout מחיר (SPROUT)

לא רשום

1 SPROUT ל USDמחיר חי:

--
----
-3.00%1D
mexc
USD
Code Sprout (SPROUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:07:12 (UTC+8)

Code Sprout (SPROUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-3.07%

-9.52%

-9.52%

Code Sprout (SPROUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPROUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPROUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPROUT השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Code Sprout (SPROUT) מידע שוק

$ 22.89K
$ 22.89K$ 22.89K

--
----

$ 22.89K
$ 22.89K$ 22.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Code Sprout הוא $ 22.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPROUT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.89K.

Code Sprout (SPROUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Code Sproutל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCode Sprout ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCode Sprout ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Code Sproutל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.07%
30 ימים$ 0-26.65%
60 ימים$ 0-13.79%
90 ימים$ 0--

מה זהCode Sprout (SPROUT)

Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application. At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow. What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement. So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.

Code Sprout (SPROUT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Code Sproutתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Code Sprout (SPROUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Code Sprout (SPROUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Code Sprout.

בדוק את Code Sprout תחזית המחיר עכשיו‏!

SPROUT למטבעות מקומיים

Code Sprout (SPROUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Code Sprout (SPROUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPROUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Code Sprout (SPROUT)

כמה שווה Code Sprout (SPROUT) היום?
החי SPROUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPROUT ל USD?
המחיר הנוכחי של SPROUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Code Sprout?
שווי השוק של SPROUT הוא $ 22.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPROUT?
ההיצע במחזור של SPROUT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPROUT?
‏‏SPROUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPROUT?
SPROUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPROUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPROUT הוא -- USD.
האם SPROUT יעלה השנה?
SPROUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPROUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:07:12 (UTC+8)

