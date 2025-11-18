Cod3x מחיר היום

מחיר Cod3x (CDX) בזמן אמת היום הוא $ 0.054203, עם שינוי של 4.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CDX ל USD הוא $ 0.054203 לכל CDX.

Cod3x כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,662,164, עם היצע במחזור של 49.11M CDX. ב‑24 השעות האחרונות, CDX סחר בין $ 0.05378 (נמוך) ל $ 0.057392 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.251359, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01749092.

ביצועים לטווח קצר, CDX נע ב +0.36% בשעה האחרונה ו -8.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cod3x (CDX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.66M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.66M אספקת מחזור 49.11M אספקה כוללת 49,114,377.08491675

