Cod3x (CDX) תחזית מחיר (USD)

קבל Cod3x תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CDX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Cod3x % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Cod3x תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Cod3x (CDX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Cod3x ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.055924 בשנת 2025. Cod3x (CDX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Cod3x ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.058720 בשנת 2026. Cod3x (CDX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CDX הוא $ 0.061656 עם 10.25% שיעור צמיחה. Cod3x (CDX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CDX הוא $ 0.064739 עם 15.76% שיעור צמיחה. Cod3x (CDX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CDX הוא $ 0.067975 עם 21.55% שיעור צמיחה. Cod3x (CDX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CDX הוא $ 0.071374 עם 27.63% שיעור צמיחה. Cod3x (CDX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Cod3x עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.116261. Cod3x (CDX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Cod3x עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.189378. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.055924 0.00%

2026 $ 0.058720 5.00%

2027 $ 0.061656 10.25%

2028 $ 0.064739 15.76%

2029 $ 0.067975 21.55%

2030 $ 0.071374 27.63%

2031 $ 0.074943 34.01%

2032 $ 0.078690 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.082625 47.75%

2034 $ 0.086756 55.13%

2035 $ 0.091094 62.89%

2036 $ 0.095649 71.03%

2037 $ 0.100431 79.59%

2038 $ 0.105453 88.56%

2039 $ 0.110725 97.99%

2040 $ 0.116261 107.89% הצג עוד לטווח קצר Cod3x תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.055924 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.055931 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.055977 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.056153 0.41% Cod3x (CDX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCDXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.055924 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Cod3x (CDX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCDX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.055931 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Cod3x (CDX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCDX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.055977 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Cod3x (CDX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCDX הוא $0.056153 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Cod3x מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M אספקת מחזור 49.11M 49.11M 49.11M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר CDX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, CDX יש כמות במעגל של 49.11M ושווי שוק כולל של $ 2.75M. צפה CDX במחיר חי

Cod3x מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCod3xדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCod3x הוא 0.055924USD. היצע במחזור של Cod3x(CDX) הוא 49.11M CDX , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,746,313 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.26% $ -0.000715 $ 0.05729 $ 0.05378

7 ימים -3.34% $ -0.001871 $ 0.068773 $ 0.053875

30 ימים -19.73% $ -0.011037 $ 0.068773 $ 0.053875 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Cod3x הראה תנועת מחירים של $-0.000715 , המשקפת -1.26% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Cod3x נסחר בשיא של $0.068773 ושפל של $0.053875 . נרשם שינוי במחיר של -3.34% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCDX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Cod3x חווה -19.73% שינוי, המשקף בערך $-0.011037 לערכו. זה מצביע על כך ש CDX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Cod3x (CDX) מודול חיזוי מחיר עובד? Cod3x מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CDXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCod3x לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CDX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Cod3x. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCDX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCDX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Cod3x.

מדוע CDX חיזוי מחירים חשוב?

CDX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

