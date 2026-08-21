Clown מחיר היום

מחיר Clown (CLOWN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLOWN ל USD הוא $ 0 לכל CLOWN.

Clown כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,761, עם היצע במחזור של 1000.00M CLOWN. ב‑24 השעות האחרונות, CLOWN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00122678, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLOWN נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו +23.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clown (CLOWN) מידע שוק

שווי שוק $ 40.76K$ 40.76K $ 40.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.76K$ 40.76K $ 40.76K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,968.0585 999,999,968.0585 999,999,968.0585

שווי השוק הנוכחי של Clown הוא $ 40.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOWN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999968.0585. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.76K.