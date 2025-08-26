Clout (CLOUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.13% שינוי מחיר (1D) -8.77% שינוי מחיר (7D) +4.07% שינוי מחיר (7D) +4.07%

Clout (CLOUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLOUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLOUT השתנה ב +1.13% במהלך השעה האחרונה, -8.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clout (CLOUT) מידע שוק

שווי שוק $ 13.20K$ 13.20K $ 13.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.20K$ 13.20K $ 13.20K אספקת מחזור 999.00M 999.00M 999.00M אספקה כוללת 998,995,896.648975 998,995,896.648975 998,995,896.648975

שווי השוק הנוכחי של Clout הוא $ 13.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOUT הוא 999.00M, עם היצע כולל של 998995896.648975. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.20K.